Italia, Mancini: “Torniamo con buone indicazioni e soluzioni di gioco interessanti”

Dalle emozioni per l'esordio di Buongiorno a quelle per il primo gol di Davide Frattesi. "Avevo paura che mi venisse annullato anche questo dopo quello contro la Spagna - scherza il centrocampista del Sassuolo -. Fortunatamente è andata bene, siamo stati bravi a tenere il risultato. Nel secondo tempo i Paesi Bassi ci hanno creato qualche problema sulle spizzate ma siamo stati bravi a portare a casa il risultato". Aveva già segnato, in Ungheria e in Nations League, Federico Dimarco, che a Enschede ha sbloccato il risultato: "Una vittoria importante alla fine di una bella partita. Alla fine la stanchezza si è fatta sentire ma è andata bene". A chiudere il tris, Federico Chiesa, tornato a segnare in Nazionale dopo due anni (non gli capitava dall'Europeo vinto nel 2021): "Due anni lunghi - ammette l'esterno della Juventus -. La Nazionale è mancata a me più di quanto io sia mancato a lei: devo ringraziare Mancini che mi ha sempre dato fiducia. Oggi ci sarebbe piaciuto giocare un'altra partita, ma era importante venire via con una vittoria per far vedere che quello che abbiamo fatto in questi due anni non è arrivato per caso".