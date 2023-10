Mondiale 2030 a Spagna, Portogallo e Marocco. Si giocherà anche in America

Non solo tre sedi per il Mondiale del Centenario: nel 2030, le partite inaugurali si giocheranno in Argentina, Uruguay e Paraguay. Poi via in Spagna, Portogallo e Marocco

Spagna, Portogallo e Marocco saranno i tre paesi che ospiteranno ed organizzeranno il Mondiale2030. È ufficiale, anche se manca ancora la ratifica del Congresso Fifa. A comunicarlo è stato il re del Marocco Mohammed VI tramite comunicato diffuso dall'agenzia MAP: "Il comitato esecutivo della Fifa approva all'unanimità il dossier Marocco-Spagna-Portogallo come candidatura unica per l'organizzazione della Coppa del mondo di calcio 2030". Un'altra tripletta dunque dopo quella del 2026 che si disputerà in Canada, Messico e Stati Uniti. Ma stavolta la Fifa ha deciso di fare ancora meglio per la nuova Coppa del Mondo, coinvolgendo altri paesi. Essendo infatti il Mondiale del Centenario, a cento anni dalla prima edizione, si è deciso di onorarne il ricordo e giocare anche in Argentina, Uruguay e Paraguay per le partite inaugurali. Sarà dunque il Mondiale dei tre continenti, e le 6 nazioni che ospitano le partite saranno qualificate di diritto.