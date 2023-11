Mondiali 2034, l’Arabia Saudita: “Inverno o estate? Pronti ad ogni eventualità”

I campionati Mondiali del 2034 sono sempre più vicini ad esser assegnati all'Arabia Saudita. La penisola arabica è attualmente l'unica candidata rimasta dopo la rinuncia dell'Australia, con tanto di premesse confortanti alla gran parte dei tifosi ed appassionati. Perché gli stessi vertici dell'Arabia hanno aperto a qualunque eventualità riguardo il periodo in cui tenere il Mondiale. L'idea principale era quella di ripetere quanto fatto nel 2022 in Qatar, con la competizione che si sarebbe sbrigata nel periodo invernale. Ora spazio alla novità: "Ci sono molte nuove tecnologie che permettono di raffreddare o climatizzare gli stadi, per non parlare del fatto che molte città del regno godono di un'atmosfera molto piacevole in estate" ha spiegato all'Afp il presidente della federcalcio saudita Yasser Al-Misehal. In quest'ottica, dunque, la competizione potrebbe avere luogo nel periodo estivo come da tradizione nonostante le elevate temperature del paese ospitante.