Portogallo-Uruguay, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 20 per la seconda uscita al Mondiale.

Il Portogallo arriva dalla vittoria contro il Ghana e punta a vincere ancora per assicurarsi il passaggio alla fase successiva. Dal canto suo, l' Uruguay vuole trovare i tre punti dopo il pareggio della prima uscita contro la Corea del Sud. Possibile qualche cambio nei lusitani rispetto alla prima uscita. Leao si candida ad una maglia da titolare nel tridente con Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. Nella formazione dell'Uruguay potrebbe giocare De Arrascaeta alle spalle di Suarez e Nunez con Cavani ancora, almeno all'inizio, in panchina.

Al Lusail Stadium si disputerà la seconda sfida del Gruppo H del Mondiale. Alle 20 italiane scenderanno in campo Portogallo-Uruguay sfida che potrà essere seguita dagli appassionati di calcio in diretta tv e streaming.

Chi vorrà seguire la partita dei Mondiali tra il Portogallo e l'Uruguay avrà la possibilità di farlo anche in streaming. In questo caso basterà collegarsi su raiplay e servirà l'app oppure basterà andare sul sito raiplay.it. In questo modo la visione del match sarà garantita anche su dispositivi mobili come smartphone, pc e o tablet.