Qatar 2022, Marocco e Croazia non si fanno male: pari 0-0

C'era grande attesa per il debutto al Mondiale in Qatar della Croazia . La formazione del CT Dalic, però, non è andata oltre lo 0-0 contro il Marocco . Una bella gara che ha visto diversi volti noti al calcio italiano protagonisti.

Da sottolineare nel primo tempo anche le occasioni per Perisic e Modric per la Croazia e quella di per il Marocco con un cross velenoso di Ziyech sul quale En-Nesyri non è arrivato di testa per pochissimo.