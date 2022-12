Suarez al miele su Messi: “Tutti in piedi per quello che Leo dà al calcio”

Gol, assist e soprattutto una leadership, forse, mai vista. Lionel Messi si sta prendendo sulle spalle l'Argentina e la sta trascinando nelle vette più alte del Mondiale. Vittoria in semifinale e ora ultimo atto contro la vincente tra Francia e Marocco. Le giocate del sette volte Pallone d'Oro non passano inosservate anche ai suoi amici e rivali. Vedere per credere Luis Suarez, storico ex compagno della Pulce, che sui social ha avuto parole al miele per lui.