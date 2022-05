Monza-Brescia, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21

Monza-Brescia si gioca questa sera, domenica 22 maggio alle ore 21. Chi vince si aggiudica il pass per la finalissima che deciderà quale squadra salirà in Serie A. Già arrivata all'ultimo atto il Pisa che ha sconfitto il Benevento. La sfida tra i brianzoli e le Rondinelle vede al momento i padroni di casa in vantaggio in virtù del successo della gara d'andata per 2-1.

Monza-Brescia, probabili formazioni

Queste le possibili scelte degli allenatori per la gara odierna:

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Parola; D’Alessandro, Colpani, Barberis, Machin, Carlos Augusto; Dany Mota, Gytkjaer.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Bertagnoli, Mangraviti, Adorni, Pajac; Bisoli, Van de Looi, Leris; Tramoni; Moreo, Palacio.

Dove vederla

Monza-Brescia, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2021/2022, è in programma allo 'U-Power Stadium' di Monza questa sera, domenica 22 maggio. Il calcio d'inizio del derby lombardo sarà alle ore 21.00.

Ci saranno diverse possibilità per vedere la gara odierna in diretta tv: a trasmettere la gara sarà DAZN, visibile grazie a una moderna smart tv oppure con dispositivi come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, ma si potrà vedere la partita anche su Sky Sport (al canale numero 252 del satellite) e su Helbiz Live.

Tante opzioni anche per per vedere Monza-Brescia in diretta streaming: da DAZN (accedendo al sito ufficiale o scaricando l'app sui propri dispositivi mobili) a Sky, attraverso l'app Sky Go, per finire con Helbiz Live.