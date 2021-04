Monza in Serie A e Gattuso allenatore, Braida: “Idea che può piacere a Berlusconi…”

Una squadra creata senza nascondere le reali ambizioni. Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani punta dritto alla massima serie per quella che sarebbe la seconda promozione diretta dopo quella arrivata con l’approdo in cadetteria. Un obiettivo dichiarato che, in caso di raggiungimento, porterebbe il club brianzolo a prendere delle decisioni anche sul mercato, non solo quello dei calciatori. Infatti, la posizione dell’attuale mister Brocchi non sembra troppo solida e già si ipotizzano i probabili eredi. Tra questi ci sarebbe anche Gennaro Gattuso, in uscita dal Napoli al termine della stagione. Un’idea che anche per Ariedo Braida, storico ex dirigente del Milan e attuale direttore generale della Cremonese, potrebbe realizzarsi.

Gattuso al Monza: per Braida si può

“Gattuso al Monza in Serie A? Nel calcio tutto è possibile”, ha esordito Braida ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Al presidente (Berlusconi, ndr) immagino possa piacere questa idea, perché è molto legato ai suoi ex calciatori. È ipotesi non remota, ma reale”. Eppure, per il dg della Cremonese, esistono spiragli anche per vedere il mister confermato al Napoli: “Gattuso è un mio allievo, diciamo così. Ho avuto subito fiducia in lui. È un generoso. Bisogna chiedere a De Laurentiis se ci sono margini per la sua conferma, visto che sta facendo bene dopo qualche difficoltà legata alle assenze. Nel calcio un palo o una rete fanno cambiare la storia. A Rino auguro di ottenere il traguardo Champions”.