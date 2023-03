Moratti: “Inter, Conte più adatto se devi vincere scudetto. E la Champions…”

"In questa stagione c’è anche la possibilità della Champions, non è semplice ma è pur sempre una possibilità", ha detto con grande fiducia l'ex numero uno interista.

Parlando di "vecchie conoscenze" nerazzurre, a Moratti è stata fatta anche una domanda sul possibile ritorno di Antonio Conte in Italia e, magari, proprio all'Inter: "Ritorno di Conte? Non ho parlato con Marotta e quindi non lo so. Se lo riprenderei? Se devi vincere un campionato Conte è il più adatto insomma".