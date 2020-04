Moratti racconta: “Triplete con l’Inter? Il primo messaggio dopo la vittoria in Champions fu di… Ibrahimovic”

Impossibile dimenticare l’annata 2010, specie se si tratta di Massimo Moratti che da presidente dell’Inter è stato in grado di vincere ogni trofeo possibile portando a casa il famigerato Triplete. Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio 24, in occasione della trasmissione Tutti Convocati, l’ex patron nerazzurro si è soffermato sui primissimi messaggio d’affetto ricevuti dopo la vittoria della Champions League nella finalissima contro il Bayern Monaco.

Curiosa rivelazione, in merito a chi fu il primo a mandargli un saluto e a complimentarsi per il traguardo raggiunto: “Ibrahimovic si è sempre comportato bene con noi, il primo sms di congratulazioni dopo Madrid l’ho ricevuto proprio da lui e non era una cosa semplicissima. L’ho considerato un professionista serissimo. Lo scambio con Eto’o? Lo ha voluto il caso, Samuel è stato più utile di quanto ci attendessimo”.