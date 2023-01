Morte Vialli, il messaggio di Giorgia Meloni: “Re Leone in campo e nella vita”

Sui canali social, la Premier ha scritto: "Non dimenticheremo i tuoi gol, le tue leggendarie rovesciate, la gioia e l’emozione che hai regalato all'intera Nazione in quell’abbraccio con Mancini dopo la vittoria dell’Europeo", il commento di Giorgia Meloni con evidente riferimento alla vittoria dell'Italia nello scorso Europeo. "Ma non dimenticheremo soprattutto l’uomo. A Dio Gianluca Vialli, Re Leone in campo e nella vita".