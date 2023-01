Morte Vialli: il saluto della Sampdoria

L'addio del club blucerchiato all'ex giocatore.

Redazione ITASportPress

Gianluca Vialli non c'è più! L'ex calciatore è morto oggi 6 gennaio 2023 a Londra dove era ricoverato da alcune settimane per combattere la malattia che lo tormentava dal 2017. Sono stati già tantissimi i messaggio d'affetto per lui e non potevano mancare anche quelli della Sampdoria.

La società blucerchiata ha scelto un modo molto intimo e, probabilmente, a causa della tristezza, con poche parole, almeno sui social.

Sul profilo Twitter della Sampdoria, infatti, ad accompagnare una foto di Vialli che esulta in maglia blucerchiata, un cuore spezzato e una breve frase: "Ciao Luca". Nei commenti al post del club tantissime emoticon di cuori, spezzati e non. Faccine tristi e piangenti. Un lutto davvero immenso per tutto il mondo del calcio e soprattutto per i colori del Doria che ancora ricordano le gesta di quel bellissimo scudetto ottenuto anche grazie a Vialli nella stagione 1990-1991.

Il ricordo sul sito — Sul sito blucerchiato, invece, un lungo ricordo:

"C’è già chi ti immagina tra Paolo e Vuja, felici di riabbracciarti ma altrettanto stupiti di rivederti così presto. Sì, presto Luca. Troppo presto. Dicono che non si sia mai pronti per salutare un compagno di viaggio e, purtroppo, è davvero così. Il tuo compagno di viaggio – come avevi deciso di chiamarlo – ti ha fatto scendere dal treno a 58 anni, strappando infame il tuo biglietto per nuovi orizzonti e traguardi. Un biglietto per la vita che, in fondo, valeva un po’ per tutti i tifosi blucerchiati.

Di strada insieme ne abbiamo fatta parecchia, crescendo e cercando, vincendo e sognando. Sei arrivato ragazzino, ti salutiamo uomo. Ti ricorderemo ragazzo e centravanti implacabile, perché gli eroi son tutti giovani e belli e tu, da quell’estate 1984, sei stato il nostro eroe. Forte e bellissimo, con quel 9 stampato sulla schiena e il tricolore cucito sul cuore. Condottiero della Sampdoria più forte, in coppia là davanti con il tuo gemello Bobby Gol. In tre parole: uno di noi.

Una percezione rimasta tale dopo aver salutato in lacrime Genova e la Sud. Proprio così: pur alzando trofei in giro per l’Europa con colori, tute e abiti differenti, Gianluca Vialli era sampdoriano e i sampdoriani erano con Gianluca Vialli. Con te, nella vittoria e nella sconfitta, nella salute e nella malattia. A Berna come a Göteborg, a Marassi il 19 maggio 1991 come a Wembley un anno e un giorno più tardi. O come ancora a Wembley ma nel luglio 2021: c’eravamo tutti in quell’abbraccio al Mancio, in quel pianto a dirotto che non dimenticheremo mai.

Non dimenticheremo i tuoi 141 goals, le tue rovesciate, le tue maglie in cashmire, il tuo orecchino, i tuoi capelli biondo platino, il tuo bomber degli Ultras. Ci hai dato tanto, ti abbiamo dato tanto: sì, è stato amore, reciproco, infinito. Un amore che non morirà, oggi, con te. Continueremo ad amarti e adorarti perché – lo sai bene del resto – tu sei meglio di Pelé. E perché, nonostante tutto, la nostra bella stagione è destinata a non finire mai. Continuerà a brillare in quel cielo cerchiato di blu su cui tu, Luca, hai firmato per sempre. «Per chi?». «Per noi!».

Alla moglie Cathryn, alle figlie Olivia e Sofia e a tutta la famiglia Vialli le più sentite condoglianze da parte della società".