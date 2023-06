Morto Gaetano Troja, bandiera del Palermo ma giocò anche a Catania

Il calcio rosanero è in lutto. Si è spento oggi l’ex attaccante rosanero Gaetano Troja, per tutti Tanino. Aveva 78 anni ed era ricoverato in ospedale a causa di alcuni problemi di salute come il diabete e varie complicazioni. Centravanti tra gli anni '60 e 70' era una vera e propria leggenda per i tifosi del Palermo, maglia vestita dal 1964 al 1966 e dal 1968 al 1973 firmando in totale 43 reti. Memorabile il gol in tutto di testa realizzato nel torneo 1969-1970 contro il Cagliari di Gigi Riva che si laureò campione d’Italia. Troja ha indossato anche le maglie di Brescia, Napoli, Bari e in una stagione, anche quella del Catania in serie B. Nel 1976, cedette alla corte del tecnico Carmelo di Bella, suo allenatore ai tempi del Palermo, che lo convinse a vestire la maglia del Catania per la stagione 1976-77, in Serie B. Troja non volle giocare il derby contro il Palermo. In carriera ha collezionato complessivamente 133 presenze e 21 reti in Serie A e 119 presenze e 36 reti in Serie B. Dopo aver smesso di giocare si dedicò anche al calcio a 5 dal 1988 al 1991 allenando il Ficuzza e portandolo alle finali scudetto. Fu anche capo degli osservatori nel Palermo quando il club era di proprietà dell’imprenditore romano Franco Sensi, nella stagione 2000-2001. Nel 2021 aveva perso il figlio di appena 30 anni a causa di una malattia