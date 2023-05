Roma, Mourinho e la frecciatina a Guardiola: “In finale senza 70 milioni in panchina”

José Mourinho trova sempre il modo per far parlare di sé e questa volta sfida lo storico rivale Pep Guardiola. Entrambi in finale di coppe europee con le rispettive squadre, i due non si incontreranno adesso ma potrebbero farlo in estate in Supercoppa europea qualora City e Roma dovessero alzare il trofeo.È lì che, magari, risolveranno i conti rimasti in sospeso sin dai tempi del clasico spagnolo, Real Madrid-Barcellona.