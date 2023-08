Nainggolan: “Alla Spal per De Rossi che mi ha convinto con una marea di caz***”

Non è stata positiva l'esperienza alla Spal per il centrocampista Radja Nainggolan. Arrivato a gennaio scorso, ha collezionato appena 10 partite segnando un gol. Contributo minimo che non è servito a evitare la retrocessione in Serie C al club di Ferrara. Il centrocampista belga, ha raccontato come sono andate le cose durante la trattativa che lo ha portato nel club estense in una diretta Instagram della pagina "Parlamoderoma2.0". Queste le sue parole: “Lo scorso anno ho fatto una scelta di cuore e sono andato da De Rossi alla Spal e mi ha convinto raccontandomi una marea di cazz… perché mi diceva bellissima città e società, tutto perfetto, arrivo là e invece… Sono andato e mi sono divertito, mi dicevano non ti preoccupare rimane fino a fine campionato, 10 giorni e lo hanno cacciato, porca tr… In Serie B ho visto proprio un altro livello rispetto alla serie A, io penso di poter dire ancora la mia in A, devo solo trovare qualcuno che ci creda, tutto qua.”