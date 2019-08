Napoli, Ancelotti: “Gara di personalità e qualità. Peccato per il risultato”

Un bel Napoli cade in amichevole contro il Barcellona. A Miami gli azzurri di Carlo Ancelotti sono stati sconfitti dai blaugrana per 2-1. Un risultato che lascia l’amaro in bocca per la bella prova mostrata dai partenopei.

Il tecnico azzurro, ai canali ufficiali del club si è detto comunque molto contento della prestazione dei suoi e fiducioso anche per la prossima sfida, sempre contro i catalani di sabato. Ecco le sue parole:

SODDISFAZIONE – “La squadra mi è piaciuta, i ragazzi hanno disputato una gara di personalità. C’è molta soddisfazione, al di là del risultato, perchè abbiamo creato tanto, siamo riusciti a costruire partendo da dietro e le linee di gioco sono state molto ben eseguite. Di fronte avevamo un avversario che conosciamo tutti e che ha tantissima qualità. Ma noi siamo stato efficaci e pronti a tenere lo stesso ritmo di palleggio. Siamo stati in linea con quello mostrato nelle ultime due amichevoli con Liverpool e Marsiglia. Lati negativi non ne trovo a dire il vero. Muovere critiche oggi sarebbe cercare il pelo nell’uovo. Nel computo delle occasioni probabilmente ne abbiamo avute più noi che il Barca. Ribadisco sono molto soddisfatto considerato anche il momento della stagione. Adesso giocheremo un’altra partita sabato e siamo fiduciosi di poter fare ancora bene, contro una grandissima squadra”, ha detto Ancelotti.