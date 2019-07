Napoli, Ancelotti: “Ho mandato un messaggio a James Rodriguez. Se non arriva…”

Dopo la prima uscita stagionale, nell’amichevole contro il Benevento, Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di TV Luna della squadra, delle ambizioni per la prossima stagione e anche di mercato con la situazione di James Rodriguez sempre caldissima.

KO – Sulla partita e la sconfitta arrivata, Ancelotti ha commentato con serenità: “La prima parte di partita è stata fatta abbastanza bene nella fase offensiva ma abbiamo sbagliato varie occasioni come l’anno scorso. Possiamo valutare qualche giovane e questa è stata un’occasione. Callejon sta bene. I giocatori con struttura più leggera entrano prima in condizione. Dopo 7 giorni mi aspettavo questa condizione dei giocatori, abbiamo fatto molti lavori di prevenzione. Abbiamo iniziato con pochi ragazzi, il grosso dei calciatori sta arrivando in questi giorni e in questa seconda parte alzeremo un po’ i carichi di lavoro”. Sulla prossima gara amichevole contro il Feralpi Salò: “Se mi aspetto di più? No, non mi aspetto nulla perché sono partite che servono per crescere di condizione. Abbiamo le stesse idee dello scorso anno e le portiamo avanti”.

MERCATO – Spazio al mercato con l’arrivo ufficiale di Manolas e la trattativa per James Rodriguez: “Manolas? Con Koulibaly formerà una coppia formidabile. Albiol è stato un grande professore e mancherà, ma la velocità e la potenza di questa coppia difensiva ci permetterà di essere più aggressivi e di giocare più alti”. E sul trequartista colombiano del Real Madrid: “Gli ho mandato un sms di buon compleanno, per gli auguri. C’è una trattativa in corso e sarà lunga. Speriamo tutto vada bene, altrimenti se salta restiamo forti lo stesso e cambiamo il nostro obiettivo. Ne arriverà un altro. James Rodriguez può giocare in molte posizioni dietro alla nostra punta. È un 10 classico da centrale, ma può giocare anche da esterno”, ha concluso Ancelotti.