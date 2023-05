Napoli, De Laurentiis: “Da sempre estimatore di Italiano”. E quel retroscena…

Il presidente del Napoli non nasconde il grande apprezzamento per l'attuale allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano.

"Sono sempre stato un estimatore di Italiano. Tant'è che quando mi ha battuto 4 anni fa sono andato nello spogliatoio (dello Spezia, ndr) a complimentarmi con lui", ha rivelato senza nascondersi De Laurentiis. "Ricordo che alcuni del Calcio Napoli mi dicevano 'Ma come, si va a complimentare con Italiano? Non si fa'. Ma come non si fa, onore al merito".