Napoli, Kim partirà per addestramento militare a giugno

Kim prenderà parte al servizio militare Sud Coreano dal prossimo giugno. Ciò è quanto rivelato da indiscrezioni provenienti direttamente dalla Corea del Sud, con il difensore del Napoli chiamato ai doveri del proprio paese. L'ex Fenerbahce soggiornerà in patria per tre settimane per sostenere un addestramento militare di base, per poi rientrare a luglio. Da tenere in conto che il calciatore ha già ricevuto un'esenzione per la medaglia vinta ai Giochi asiatici, per cui si tratterà di un servizio alternativo.