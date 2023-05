Napoli, Luis Enrique è l’idea che stuzzica De Laurentiis…

Potrebbe essere l'ex CT della Spagna il nome nuovo per guidare il Napoli dopo Spalletti.

Tutto ancora da capire quale sarà il futuro della panchina del Napoli per la prossima stagione. De Laurentiis e Spalletti , pare, abbiano deciso tutto ma ancora non lo hanno comunicato. Ecco perchè sembra sempre più possibile un cambio di guida tecnica.

In tal senso, sono diversi i nomi accostati alla panchina partenopea. L'ultimo è quello di Luis Enrique. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Luchopiace al patron del Napoli ma tra le parti il contatto "ancora non è avvenuto".