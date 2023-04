Napoli, scatta il Daspo per 4 tifosi

Quello dello stadio è un luogo magico, che a volte si trasforma in vero e proprio inferno. Lo abbiamo visto nel derby d'Italia con i cori razzisti rivolti a Lukaku, ma ciò è accaduto anche qualche settimana prima, allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di Napoli -Eintracht Francoforte ma non per razzismo. Ebbene, ad ogni azione è corrisposta reazione da parte della Questura di Napoli la quale ha assegnato quattro daspo ai diretti interessati.

Ne sono successe di tutti i colori, o quasi. I fatti accaduti a Napoli per la sfida di Champions League hanno fatto il giro del mondo. Ultras tedeschi per le vie della città, oltre che limitati ad entrare allo stadio. Nonostante tutto, sono stati individuati quattro tifosi azzurri non rispettare le norme e per questo puniti con daspo per un periodo di uno-due anni. Uno per aver scavalcato dal settore inferiore a quello superiore, altri due beccati ad accendere un fumogeno e l'ultimo in possesso proprio di un importante quantità di quest'ultimi.