Napoli, tegola Hysaj e Rrahmani: di nuovo positivi al coronavirus

Problema in casa Napoli in vista della gara di questa sera in Europa League contro la Real Sociedad e per quelle successive di campionato. Da quanto annunciato dal club, Elseid Hysaj e Amir Rrahmani, infatti, sono risultati nuovamente positivi al Covid-19.

CLICCA QUI PER VEDERE NAPOLI-REAL SOCIEDAD

Napoli, Hysaj e Rrahmani di nuovo positivi al coronavirus

Brutta tegola per il Napoli a poche ore dal match decisivo di Europa League contro la Real Sociedad. Elseid Hysaj e Amir Rrahmani, infatti, sono risultati nuovamente positivi al Covid-19. I due difensori azzurri sono andati immediatamente in isolamento domiciliare. A rendolo noto è il club partenopeo con una nota pubblicata anche sui social: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra, ad eccezione di Amir Rrahmani ed Elseid Hysaj che si sono ripositivizzati e andranno immediatamente in isolamento domiciliare in attesa di un nuovo tampone”.