Nasce l’Europa Conference League, la terza competizione UEFA

Dopo aver annunciato le sedi delle finali della Champions League e dell’Europa League dal 2021 al 2023, ecco un’altra novità: nasce la UEFA Europa Conference League, la terza competizione per federazioni minori.

La notizia era nell’aria da tempo, ma l’ufficialitù è arrivata nelle scorse ore. Dal 2021 partirà la terza manifestazione UEFA che sarà chiamata Europa Conference League alla quale parteciperanno squadre di federazioni minori e non solo. Durante il meeting di Lubiana andanto in scena nella giornata di ieri è stato ufficializzato il nome della nuova competizione, precedentemente nominata Europa League 2. Il nuovo torneo avrà lo scopo di dare più spazio alle squadre di federazioni minori, che ora avranno accesso all’Europa. Anche l’Italia dovrebbe avere la sua squadra che sarà di anno in anno la settima classificata in campionato. Le partite si svolgeranno al giovedì e dovrebbero avere gli orari dell’Europa League 18.55 e 21.00.