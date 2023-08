Arabia Saudita, Mancini è il nuovo c.t. e guadagnerà 25 milioni

Adesso è ufficiale: l’ex c.t. azzurro, Roberto Mancini dimessosi quindici giorni fa, firmerà un contratto con l'Arabia Saudita fino al 2027, anno nel quale, a gennaio, il paese organizzerà per la prima volta nella storia la Coppa d’Asia, competizione che non vince dal 1996 e che proverà a conquistare già il prossimo gennaio a Doha, in Qatar. Mancini percepirà un salario intorno ai 25 milioni all’anno, esentasse - riporta Gazzetta.it-. E debutterà l’8 settembre a Newcastle contro la Costa Rica, guidando i Green Falcons di nuovo il 12, sempre nello stadio della squadra di proprietà del Pif saudita, contro la Corea del Sud. Poi a novembre partono le qualificazioni al Mondiale del 2026: l’Arabia è in un gruppo con Giordania, Tagikistan e la vincente del playoff tra Cambogia e Pakistan. Avanti le prime due, poi ci sono altre due fasi di qualificazione. Ancora incerta la composizione dello staff. La presentazione di Mancini è prevista nella giornata di domani.