Brasile, Thiago Silva: “Non ho dato addio alla Nazionale, purtroppo non mi convocano”

Il difensore del Chelsea Thiago Silva ha sottolineato di non aver concluso la sua carriera con la nazionale brasiliana. Il 39enne non è stato convocato in nazionale da quando l'allenatore Tite se n'è andato dopo la Coppa del Mondo 2022. “Non ho preso alcuna decisione di dare addio alla Nazionale. Se mi chiamano sono sempre pronto. Semplicemente non sono stato convocato ma se pensano che io possa aiutare la squadra, ovviamente, farò tutto il possibile per questo. Ma fino ad allora cercherò di fare del mio meglio qui al Chelsea, giocando in uno dei campionati più forti al mondo. Sfortunatamente, la scorsa stagione non è andata molto bene, ma spero che questa volta sarà diverso”, ha detto l'ex difensore del Milan a ESPN.