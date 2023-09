Casemiro carica il Brasile: “Non pensiamo ad Ancelotti, ora c’è Diniz”

Il Mondiale 2026 è il nuovo grande obiettivo del Brasile . I verdeoro provano a smaltire la delusione dell'eliminazione ai quarti di finale dell'ultimo torneo iridato, incassata ai rigori per mano della Croazia. Ripartire con fiducia mettendo nel mirino la prossima Coppa, quella che fra tre anni andrà in scena in Canada, Messico e Stati Uniti. Il trionfo manca dal 2002, dai tempi del Fenomeno Ronaldo. La Seleçao lo sa bene e per questo ha scelto il meglio possibile per la panchina, mettendo nel mirino il trofeo: dal luglio 2024 il nuovo commissario tecnico sarà Carlo Ancelotti, che concluderà alla fine di questa stagione l'esperienza col Real Madrid.

Ma nel ritiro verdeoro, per ora, non si pensa a Carlo. Anzi, le energie sono concentrate tutte sui prossimi match di qualificazione al Mondiale, contro Bolivia e Perù. In panchina siederà il ct ad interim Fernando Diniz: "E noi siamo tutti con lui" ha spiegato Casemiro in conferenza stampa. Il centrocampista del Manchester United, che conosce benissimo Ancelotti avendolo avuto come tecnico al Real, spiega: "E' irrispettoso per Diniz parlare di Carlo in questo momento. Ancelotti è un grande allenatore, un vincente, ma abbiamo un tecnico altrettanto bravo come Diniz e lo rispettiamo come se fossimo a un Mondiale".