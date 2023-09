Caso Paquetà, C.t. Diniz: “Quando risolverà le sue questioni tornerà”

Fa ancora discutere il caso Lucas Paquetà. Il centrocampista ex Milan è da settimane indagato dalla Football Association (FA) per calcioscommesse, con la lente d'ingrandimento puntata su due partite di Premier League in particolare. Questo gli è costato la non convocazione da parte del Brasile per le sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. La decisione è stata motivata dal C.t. ad interim Fernando Diniz: "Questo per noi è un modo per preservare lo stesso calciatore, in modo che possa risolvere queste questioni prima di tornare a giocare - ha dichiarato ai microfoni di Foot Mercato -. Lo abbiamo visto in Brasile, in questo tipo di situazioni serve tempo per risolvere il problema. Lucas è un giocatore fantastico e le porte saranno sempre aperte quando riuscirà a risolvere questa storia in modo positivo".