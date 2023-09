CR7, che combini? Tacchetti in faccia all’ex compagno, rischia il rosso

Episodio da brividi durante Slovacchia-Portogallo, quando Cristiano Ronaldo ha rischiato di far male sul serio a Martin Dubravka, estremo difensore slovacco. Nel secondo tempo della sfida, coi lusitani in vantaggio 1-0 (rete di Bruno Fernandes), l'asso dell'Al Nassr si è avventato su una palla vagante in area di rigore e allungandosi in scivolata ha colpito alla testa il portiere che era uscito in presa bassa. Intervento in ritardo e coi tacchetti alti, con Dubravka che è rimasto a terra dolorante e ha necessitato delle cure dei medici della propria nazionale. A Cristiano Ronaldo è stato invece sventolato un cartellino giallo. E non gli è andata male, considerando che il Var non ha attirato l'attenzione dell'arbitro per una punizione più severa.