Cristiano Ronaldo dopo fascia buttata a terra: “Essere capitano un orgoglio ma una Nazione danneggiata”

Le immagini del pallone che varca la linea di porta contro la Serbia hanno fatto il giro del mondo. Cristiano Ronaldo e il suo Portogallo si son visti non assegnare una rete chiara, palese e la colpa è dell’assenza del Var nelle gare di qualificazione al prossimo Mondiale. Un’azione che ha generato molte polemiche vista anche la conseguente reazione dell’asso della Juventus, furibondo con la terna arbitrale e “colpevole” di aver anche gettato la fascia da capitano a terra in preda alla rabbia.

A distanza di pochi minuti da quel gesto, il portoghese ha voluto spiegare la sua reazione con un post condiviso sui social.

Cristiano Ronaldo, mea culpa e grinta

Sui social, il portoghese ha voluto mandare un segnale chiaro ai tifosi del Portogallo: “Essere il capitano del Portogallo è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita. Do sempre e darò tutto per il mio Paese, questo non cambierà mai”, ha precisato Cristiano Ronaldo scusandosi in un certo sensa per aver gettato la fascia da capitano a terra. “Ma ci sono momenti difficili da affrontare, soprattutto quando sentiamo che un’intera nazione viene danneggiata. Alza la testa e affronta subito la prossima sfida! Andiamo, Portogallo!”. Queste le sue parole.