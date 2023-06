Ct. Martinez su Ronaldo: “Non era pronto a lasciare il Portogallo…è un leader”

Puoi provare amore per la maglia del tuo club preferito, ma il sentimento verso la nazionale di appartenenza rimarrà sempre qualcosa di ineguagliabile. E ne ha data dimostrazione Cristiano Ronaldo , colui che tante maglie di top club europei ha indossato in carriera e qualcuna l'ha lasciata con le lacrime agli occhi (Real Madrid). A confermarlo sono le parole del Commissario tecnico del Portogallo Roberto Martinez : "Mi disse che non era ancora pronto a lasciare il Portogallo, voleva far parte del nuovo ciclo - ha dichiarato all'emittentebritannica Talksport -. Così le ho dato una chance a marzo e ha risposto con due doppiette... Cristiano è un vero leader, non ho dubbi su di lui".

Inoltre, il C.t ha premuto sul tasto dell'esperienza. Anche Roberto Martinez è infatti convinto che la grande fama che gira introno a Cristiano Ronaldo non possa fare altro che bene alla Nazionale Portoghese. CR7 conferisce ambizione e blasone, inoltre si mette a disposizione dei compagni negli spogliatoi: "Porta un'esperienza che nessun altro giocatore ha nel calcio mondiale. È qualcuno che può raggiungere le 200 presenze internazionali ma che bisogna sapere come usare...". Insomma, sentiremo ancora per molto parlare di Cristiano, anche in Europa. Si perché anche se ormai l'ex bianconero è volato in Arabia Saudita, non ha alcuna intenzione di lasciare la propria nazionale. Anche dopo la delusione di Qatar 2022...