Dalla Francia: “Verratti ha rifiutato la convocazione di Spalletti con l’Italia”

Clamorosa l'indiscrezione che arriva dalla Francia. L'Equipe infatti spiega che Marco Verratti , perno della Nazionale di Mancini e da un decennio al Paris Saint-Germain, avrebbe rifiutato la convocazione di Luciano Spalletti con l'Italia . Una voce sorprendente, per un giocatore che sembra giunto al punto di svolta della carriera: a Parigi è stato tagliato fuori rosa da Luis Enrique, si è guardato intorno per tutta l'estate alla ricerca di pretendenti interessanti, ma alla fine dovrebbe sbarcare in Qatar, all' Al Arabi .

Ore di riflessione per il giocatore che, preso dalle idee di calciomercato, avrebbe quindi rispedito al mittente la convocazione di Spalletti in Nazionale. La sua ultima apparizione in azzurro è per ora quella contro l'Olanda del 18 giugno 2023, conclusa con la vittoria italiana per 3-2, gara valida per la finale terzo posto di Nations League. Verratti che era intoccabile per Mancini adesso rischia di salutare definitivamente il grande calcio.