Deschamps risponde a Leonardo: “Noi irrispettosi sul caso Mbappé? No, c’erano 10 test in sospeso e…”

Didier Deschamps risponde a Leonardo e al Paris Saint-Germain in merito alle accuse sulla vicenda legata a Kylian Mbappé, trovato positivo al coronavirus. Il ds dei parigini aveva lamentato poca chiarezza e mancanza di rispetto da parte della Federcalcio francese a proposito delle tempistiche con le quali non sia stata immeditamente mandata comunicazione al club del giocatore. Il ct ha voluto fare chiarezza, allontanando ogni critica.

Deschamps: “Aspettavamo conferma. Nessuna mancanza di rispetto per il Psg”

“Sarò sincero e spiegherò come sono andate le cose”, ha esordito Deschamps a seguito della sfida della Francia contro la Croazia come riporta L’Equipe. “Alla fine dell’allenamento, Kylian ha avuto un test positivo. Ci siamo occupati più in fretta che abbiamo potuto di isolarlo dal resto del gruppo. Allo stesso tempo, c’erano ancora 10 test in sospeso. Abbiamo fatto in modo che Kylian si prendesse cura di lui in modo che potesse tornare a casa. Sottolineo anche che per tutti i calciatori che risultano positivi occorre attendere la conferma dal laboratorio e questo richiede tempo. Noi abbiamo avuto questa conferma intorno alle 22 ma nel frattempo i media avevano già fatto uscire la notizia”.

E qui la conclusione: “Vista la situazione, abbiamo deciso di rilasciare un comunicato stampa. Questo è quello che è successo. C’era fretta e c’erano pochi dubbi sulla positività ma dovevamo attendere l’esito del laboratorio che confermasse il tutto. Io non ho mancato di rispetto a nessuno”, ha concluso Deschamps riferendosi alle parole di Leonardo.

