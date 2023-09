Donadoni sulla Nazionale: “Manca la tecnica? Allora mettiamoci il carattere”

Durante un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni si è soffermato sul difficile momento della nostra Nazionale. Analizzandolo così: "La prima sensazione di quest’Italia è che non sia competitiva con le grandi d’Europa, a prescindere dal fatto che ci qualificheremo o meno alla fase finale. Pensare di essere protagonisti è troppo, accontentiamoci intanto di passare ". Secondo il tecnico ex Bologna e Parma, ma anche ex commissario tecnico della Nazionale (guidò l'Italia fra il 2006 e il 2008 fino all'eliminazione all'Europeo di Austria e Svizzera, patita ai rigori contro la Spagna), il confronto con l'Inghilterra è amaro: "Loro hanno segnato alla Macedonia sette gol, noi uno a fatica: non c’è questa differenza, ma il gap di qualità è ormai evidente. Il “materiale” tecnico a disposizione di Spalletti è questo, non può fare miracoli. Se manca la tecnica, però, dovremmo mettere in campo il carattere ".

Parlando poi di singoli, vale la pena sottolineare che "abbiamo giocatori internazionali, ma pochi. Penso a Barella, a Tonali. Succedeva anche ai miei tempi che qualcuno non riuscisse a confermare in azzurro quello che faceva in campionato. Un esempio è sotto gli occhi di tutti: Mancini con i club faceva cose strabilianti, con l’Italia non ha mai raggiunto quei livelli". Qualcosa si è rotto, per Donadoni: "Quando venivano a giocare contro l’Italia sapevano tutti che non era mai facile, ma ora gli avversari si accorgono che alcune cose non ci riescono più e ne approfittano. Spalletti è intelligente e preparato, ma ha una grande responsabilità. Deve tirar fuori il massimo da quello che ha a disposizione. Dipende anche da lui".