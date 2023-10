Euro 2032, confermata candidatura congiunta per Italia e Turchia

Obiettivo a lungo termine è sempre stato quello di riportare il grande calcio all'interno del paese ed un primo passo è stato fatto. La domanda presentata da parte di FIGC e FA Turkiye per la candidatura congiunta di Italia e Turchia come sedi di EURO2032 è stata accettata dalla Uefa, che la prenderà in considerazione. La decisione è attesa per il prossimo 10 ottobre dal Comitato Esecutivo a Nyon.

COMUNICATO: La stessa Uefa ha rilasciato un comunicato dove conferma l'effettiva validità della richiesta. "In seguito all’annuncio delle federazioni italiana e turca riguardo un’offerta congiunta per ospitare EURO 2032, l’amministrazione Uefa ha scritto oggi ad entrambe le federazioni. Confermiamo che la loro offerta congiunta è stata debitamente ricevuta e che verrà inviata avanti per la valutazione e l’esame del Comitato Esecutivo UEFA". La possibilità che un Europeo torni ad essere ospitato in Italia, dopo l'assaggio di EURO2020, è più che valida ma per saperne di più dovremo attendere il 10 ottobre.