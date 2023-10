Euro 2032, si va verso i cinque stadi, ma potrebbero essercene di più

Italia e Turchia ospiteranno l' Europeo del 2032. Un'occasione importante per il calcio italiano e per le strutture che lo ospitano, in grado di ridare vita ad un movimento certamente tra i più importanti della storia di questo sport. Proprio sulla questione stadi è intervenuto il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina , il quale ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente dal Viola Park.

STADI: "Per quanto riguarda l’Europeo del 2032, gli stadi coinvolti saranno cinque. Ma questi potrebbero diventare sei in base a determinate esigenze di calendario. L’Europeo per noi è una grande opportunità, sicuramente non un elemento risolutivo di tutti i problemi ma dobbiamo saperla cogliere e cercare in ogni modo di non mancarla" ha dichiarato il presidente della Figc. Continuando sul discorso stadi, poi: "Questo è il risultato minimo che dobbiamo raggiungere ma non possiamo pensare di risolvere il problema infrastrutture così. C’è una necessità urgente che il nostro paese deve affrontare. Dobbiamo fare modo, tutti insieme, che ci sia un esplosione di entusiasmo per migliorare la cultura sportiva".