Europei, Italia U21 batte la Svizzera 3-2 e torna in corsa per i quarti di finale

La seconda partita dell’Europeo rappresentava già un crocevia per la Nazionale Under 21, che dopo il ko all’esordio con la Francia ha affrontato la Svizzera con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Gli azzurri hanno vinto 3-2 dopo un buon primo tempo chiuso sul 3-0 poi in avvio di ripresa due reti degli svizzeri hanno spaventato i ragazzi di Nicolato che hanno rischiato ma il risultato non è cambiato. Nessuna eliminazione, e adesso la strada per i quarti di finale e di conseguenza ai tre posti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è in discesa. L'Italia adesso dovrà battere mercoledì la Norvegia per qualificarsi ai quarti.