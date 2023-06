Europei, Italia U21 di Tonali perde con la Norvegia e viene eliminata

L'Italia U21 esce dall'Europeo dopo aver perso per 1-0 contro i parigrado della Norvegia. Azzurri delusi per questo inatteso finale in Romania che frena la crescita della Nazionale del C.t Nicolato. Italia fuori anche dalle Olimpiadi a tutto vantaggio della Svizzera che accede ai quarti con la Francia. Il gol della Norvegia è stato realizzato nella ripresa da Botheim, attaccante della Salernitana che ha estromesso l'Italia dalla competizione. Gli uomini di Nicolato pagano un primo tempo sprecone, nella ripresa troppa paura. Per il C.t. azzurro Nicolato è arrivata l'ultima partita sulla panchina dell'Under 21 visto che non riceverà il prolungamento del contratto dalla Federazione.