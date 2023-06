L'Italia U21 ha iniziato con una sconfitta contro la Francia il suo cammino nel Campionato Europeo di Georgia e Romania, un torneo che metterà in palio anche tre pass per i Giochi Olimpici del 2024. I transalpini hanno vinto 2-1 ma sulla partita ci sono tanti errori dell'arbitro olandese Lindhout che ha negato agli azzurri un rigore netto e un gol altrettanto netto visto che la palla calciata da Bellanova ha oltrepassato la linea di porta di almeno un metro. Italia non è stata inferiore alla Francia che è la candidata numero uno alla vittoria finale. Primo tempo equilibrato e chiuso sull'1-1 dalle due nazionali: al 27' Kalimuendo la sblocca con uno spettacolare colpo di tacco. L'Italia reagisce e trova il pari con un colpo di testa di Pellegri su assist di Tonali. Nella ripresa francesi nuovamente in vantaggio con Barcola. Espulso Badé nel finale ma Italia perde ma esce a testa alta. Prossimo appuntamento per l'Italia contro la Svizzera.