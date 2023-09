Il presidente della Figc, Gabriele Gravina in occasione della riunione odierna del Consiglio Federale ha relazionato i consiglieri sulle dimissioni dell’ex Ct della Nazionale Roberto Mancini e sugli obblighi contrattuali da esse derivanti. Il Consiglio ha quindi deciso di affidare ad un esperto legale l’incarico di approfondire l’esistenza delle condizioni per un’eventuale richiesta di risarcimento danni. Sono davvero lontani i giorni dei festeggiamenti tra i due in aereo per l'Europeo conquistato a Wembley.