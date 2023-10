Francia, la gaffe di Hernandez: “Bello avere Maignan con noi al Psg…”

LAGAFFE: "Per me, oggi, è il miglior portiere al mondo. Si, non c'è nessuno migliore di lui. È in un momento incredibile e gioca davvero ad un livello super. Abbiamo la fortuna di averlo con noi nel club (ride, poi si corregge)... ehm dicevo nella Nazionale. A livello di club lo affronteremo presto (in Champions col PSG, ndr), ma è davvero un grande portiere". Queste le dichiarazioni sotto indagine del difensore del Psg. Tutti si chiedono se il riferimento al tanto discusso trasferimento è apposito o solo un errore nella formulazione della frase. Ad oggi, la prima possibilità sembra la più valida aprendo a diversi scenari per quanto riguarda la prossima sessione estiva di calciomercato. Anche perché difficilmente il Milan lo lascerà partire per gennaio, poi con Donnarumma che si fa?