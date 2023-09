Frosinone, Cheddira dal Marocco: “Il mio cuore soffre per il paese”

Il terremoto tragico in Marocco sta mietendo ancora vittime, col bilancio che sta drammaticamente salendo un'ora dopo l'altra. La nazionale nordafricana avrebbe dovuto giocare nel match valido per le qualificazioni alla Coppa d’Africa con la Liberia allo Stade Adrar di Agadir - 170 chilometri dall’epicentro. Match che ovviamente è stato rinviato: i ragazzi della nazionale si sono dedicati alla donazione del sangue negli ospedali di Agadir. Fra loro c'era Walid Cheddira, del Frosinone, che ha espresso così il proprio sentimento per la vicenda tragica: "Da questa notte tutto il Marocco attraversa un momento difficile. Il mio cuore soffre per il mio paese".