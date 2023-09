Germania-Giappone 1-4, la stampa tedesca: “Siamo dei perdenti, Flick vada a casa”

E dopo una figuraccia del genere sono piovuti fischi per Flick. Stamattina è andata anche peggio, almeno dando uno sguardo alla Bild. Dove il titolo in prima pagina è chiarissimo: "Separazione immediata con Flick". Il pesante ko ha suscitato le ire di stampa e tifosi, come si legge in alcuni passaggi: "Per fortuna non correremo il rischio di non qualificarci all'Europeo, dal momento che lo ospitiamo noi. Ma Flick ha conquistato solo 4 vittorie in 17 partite, oltre ad una imbarazzante eliminazione al Mondiale in Qatar. E' il peggior allenatore della storia della nazionale. Come è possibile che siamo arrivati ​​a questo punto in cui dobbiamo essere contenti di aver perso una partita in casa contro il Giappone "solo" 1-4? Flick ha provato a rovinare tutto quest'anno. Nessuna delle sue idee ha funzionato in campo. E ha tolto sicurezza e fiducia in se stessi ai giocatori".