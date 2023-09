Germania, Hoeness: “Al posto di Flick? Io come c.t. prenderei Guardiola ma…”

L'ex presidente del Bayern e membro del consiglio di amministrazione del club tedesco Uli Hoeneß ha commentato le ipotesi di un possibile arrivo sulla panchina della nazionale tedesca dell'olandese Louis van Gaal: “Sono un grande fan di Louis come allenatore, ma non so se è disponibile. In generale, penso che non sia così facile invitare qualcuno dall’estero. Io prenderei Pep Guardiola. Ma questa ovviamente non è un'opzione", ha ammesso Hoeness alla Süddeutsche Zeitung. Il posto di c.t. della nazionale tedesca è vacante dopo il licenziamento di Hans-Dieter Flick. Si sono fatti anche i nomi di Julian Nagelsmann e Matthias Sammer.