Germania, Löw risolve la disputa: “Ter Stegen giocherà con l’Argentina, Neuer con l’Estonia”

Teneva banco da diverse settimane la questione portieri in casa Germania: Marc-André ter-Stegen, uno dei più forti al mondo nel suo ruolo, reclamava più spazio in Nazionale, dichiarandosi apertamente stufo di fare il secondo al numero uno del Bayern Monaco, Manuel Neuer. Il giornale tedesco Kicker aveva preannunciato che nella prossima finestra delle Nazionali avrebbero giocato entrambi, cosa che al Bayern non andava giù, minacciando di non dare più alcun giocatore alla selezione di Joachim Löw. Lo stesso c.t. ha comunicato in conferenza stampa l’esito della disputa, confermando l’indiscrezione del Kicker: “Abbiamo concordato che ter-Stegen giocherà in amichevole il 10 ottobre con l’Argentina, mentre Neuer sarà in campo il 14 contro l’Estonia per le qualificazioni a Euro 2020. Ne abbiamo parlato coi giocatori”.

Uno per uno non fa male a nessuno. Forse.