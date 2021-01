Giampaolo, dal Torino alla… Nazionale polacca: può diventare ct

Finita l’avventura alla guida del Torino, per Marco Giampaolo potrebbero spalancarsi le porte da commissario tecnico di una Nazionale. Ne sono convinti in Polonia dove il portale Onet.pl, citando il giornalista Matteo Pedrosi parla dell’interessamento da parte del numero uno della Federcalcio polacca Boniek per il tecnico italiano.

Secondo quanto si apprende, dopo l’esonero del ct Jerzy Brzeczek, non è stato ancora nominato il suo successore, che potrebbe appunto essere l’ex granata. La Nazionale di Lewandowski potrebbe puntare proprio su Giampaolo in quanto sono diversi i giocatori attualmente nella Nazionale con i quali il mister ha già lavorato in passato. Alcuni di questi Bereszynski, Kownacki, Linetty, Piatek e Skorupski.