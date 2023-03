Il futuro di Ancelotti è in Brasile e la conferma arriva dal… presidente

Una possibilità di cui si è parlato insistentemente e che ora sembra avvicinarsi alla realizzazione. La carriera di Carlo Ancelotti , come anche affermato dallo stesso tecnico, sembrava esser destinata a concludersi con l'attuale panchina al Real Madrid. Uno scherzo del destino, però, sembra possa cambiare le sorti dell'allenatore. La panchina della Nazionale brasiliana è infatti libera ed il tecnico italiano sembra uno dei principali candidati. Ecco quanto affermato dal presidente della Seleçao, Ednaldo Fernandez: "È particolarmente rispettato dai giocatori brasiliani. Non ha bisogno di presentazioni. È un top coach che ha ottenuto importanti risultati di carriera, e speriamo che ce ne siano ancora altri".

UN IDOLO - "Ancelotti è uno degli allenatori preferiti non solo da parte dei giocatori - ha continuato il presidente della Federazione calcistica brasiliana - ma anche dei fan. Ovunque io vada, mi viene sempre chiesto di lui. Crediamo nel meglio, aspettiamo il momento giusto e vediamo se possiamo farlo" ha concluso Ednaldo Fernandez sull'eventuale trasferimento di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile. Un sogno proibito per la Nazionale verdeoro, la quale negli ultimi anni non è riuscita a far valere il proprio nome.