Inghilterra, Southgate e la Nations League: “L’Italia? Abbiamo voglia di batterla…”

Il commento del commissario tecnico dei Tre Leoni al sorteggio di Nations League

Gareth Southgate , commissario tecnico dell’ Inghilterra , ha commentato il sorteggio dei gironi della Nations League 2022-23 , competizione che metterà di fronte ai Tre Leoni ancora l‘Italia e anche l'Ungheria, squadre già affrontate ad Euro 2020 e che il mister non vede l'ora di sfidare per 'potersi vendicare'.

Come riportato dal Daily Mail, Southgate ha detto: "Dal nostro punto di vista la scorsa estate ci ha dato più consapevolezza. Dopo quello che siamo riusciti a fare, ma allo stesso tempo c’è ancora fame e voglia di vincere, perché non siamo riusciti ad arrivare dove volevamo. Quel fuoco brucia ancora in alcuni giocatori. Affrontare ancora l’Italia sarà una grande sfida. Sono ancora praticamente imbattuti. Una sola sconfitta nelle ultime 40 partite. Una squadra di livello". E ancora: "Il nostro obiettivo deve essere quello di vincere certe partite. Negli ultimi due anni abbiamo sfidato squadre come Spagna, Belgio, Italia e Germania, a volte abbiamo vinto. L'obiettivo ripeto è quello di vincere regolarmente certe partite".