Italia, a Mancini più poteri. Entra Barzagli e Nunziata sarà c.t. dell’Under 21.

Decisioni importanti in ambito delle Nazionali sono state prese oggi dal Consiglio Federale che si è riunito a Roma. Intanto più poteri al c.t. azzurro Roberto Mancini che coordinerà tutte le Nazionali dalla maggiore all’Under 20. Avrà come vice Alberto Bollini e debutterà nello staff anche Andrea Barzagli, campione del mondo del 2006 che si occuperà in particolare della fase difensiva. Entra anche Andrea Gagliardi, specialista tattico in campo. Confermato invece Attilio Lombardo che guiderà anche l’Under 20, dove la new entry è quella di Francesco Antonioli, preparatore dei portieri è campione d’Italia 2001 con la Roma. Il nuovo corso dell’Under 21 vedrà in panchina Carmine Nunziata. Toccherà invece a Maurizio Viscidi guidare la formazione tecnica della base azzurra.