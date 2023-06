Italia, Acerbi: “Rispetto per la Spagna, ma conosciamo punti di forza e punti deboli”

Dopo i cinque giorni di ritiro/vacanza al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula la Nazionale si è ritrovata ieri a Coverciano per continuare la preparazione in vista dell’appuntamento con le Finali di Nations League. Giovedì a Enschede gli Azzurri sono attesi dalla sfida con la Spagna, la terza semifinale negli ultimi due anni con le Furie Rosse che fa seguito al successo ai rigori dell’Italia a EURO 2020 e alla vittoria degli spagnoli nella Nations League 2021. In palio un posto per la finale in programma domenica 18 giugno a Rotterdam con la vincente dell’altra semifinale tra i padroni di casa dei Paesi Bassi e la Croazia.

A Coverciano sono arrivati in mattinata anche i cinque interisti reduci dalla finale di Champions League con il Manchester City. Partiti tutti nell’undici titolare, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco e Barella sono chiamati a smaltire in fretta la delusione per una sconfitta che ha lasciato l’amaro in bocca, vista anche l’ottima prestazione della squadra nerazzurra. Tra i grandi protagonisti del match di Istanbul, Francesco Acerbi è riuscito nell’impresa di anestetizzare un certo Haaland, confermando di avere le qualità per fermare uno dei più forti attaccanti al mondo: “È il doppio del giocatore che avevo affrontato tre anni fa con il Dortmund – il commento in conferenza stampa sul bomber norvegese – è un grandissimo attaccante, ma è stato fatto un ottimo lavoro di squadra”. Si sminuisce Acerbi, che a 35 anni è reduce probabilmente dalla miglior stagione della sua carriera: “Dopo la malattia sono andato in crescendo, ho sempre disputato buone stagioni. Cerco di tenermi al massimo, ci sono la fame, la voglia, la volontà. Poi certo c'è anche il gruppo e un po' di fortuna visto che non ho subito infortuni". Resta il dispiacere per una finale giocata alla pari e che avrebbe potuto avere un epilogo diverso: “Quando perdi non è un fallimento, ma un insegnamento. Si vince e si perde, sperando ci siano sempre più vittorie che sconfitte. Bisogna essere orgogliosi di quanto fatto, anche se c'è un po' di amarezza. La mia sensazione dal campo è che ci sia mancata la consapevolezza di poter fare davvero male al City. Si parlava troppo di quanto era forte e questo un po' inconsciamente l'abbiamo pagato”.