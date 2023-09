Italia, Barella: “Spalletti ci ha trasmesso grandi idee”

Tra i candidati ad una maglia da titolare c’è Nicolò Barella, che con l’Inter è abituato a giocare in un centrocampo a cinque ma che ha le caratteristiche adatte anche per interpretare il ruolo di mezzala nel 4-3-3 di Spalletti. Con 8 reti in 45 presenze è il centrocampista più prolifico del gruppo azzurro, un feeling con il gol che certifica la sua abilità negli inserimenti e la freddezza sotto porta: “È sempre un grandissimo onore venire qui a Coverciano”, esordisce in conferenza stampa per poi raccontare le sue prime impressioni su Spalletti: “La prima cosa che salta all’occhio del mister è la schiettezza. Mi ha fatto i complimenti e criticato, è stato onesto con me e l’ho apprezzato”. Se il giudizio sull’uomo è positivo, quello sul tecnico è ancora più lusinghiero: “Ha sempre fatto giocare benissimo le sue squadre, penso che l’anno scorso il Napoli abbia espresso il miglior calcio in Europa insieme al Manchester City. In questi giorni ci ha dato delle grandissime idee, idee nuove anche per me che ho avuto diversi allenatori. Idee non solo con la palla, ma anche nei movimenti e nella fase difensiva. Ora sta noi interpretarle in campo”.